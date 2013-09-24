Украина надеется на поддержку Китая в развитии внешней торговли

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встреч с руководством Государственного банка развития Китая, а также Промышленно-коммерческого банка. «Уверен, что ведущие китайские банки будут способствовать такому сотрудничеству», - добавил он.

По словам Первого вице-премьера, также необходимо предпринять меры для увеличения в двусторонней торговле доли высокотехнологичной наукоемкой продукции, что будет способствовать развитию соответствующих отраслей промышленности обеих стран.

«Именно в рамках реализации масштабных проектов, которые могут стать реальностью при вашей поддержке и финансировании, мы можем и дальше увеличивать наш внешнеторговый оборот», - выразил уверенность Сергей Арбузов.

Сергей Арбузов также выразил глубокую признательность руководству Банка развития за активное и эффективное содействие в ходе подготовки и подписания в конце прошлого года масштабного кредитного соглашения о финансировании проектов в энергосекторе Украины.

Отметим, что 25 декабря 2012 г. в Киеве был подписан Генеральный кредитный договор между «Нефтегазом Украины» и Государственным банком развития КНР о предоставлении кредита в размере 3,656 млрд. дол. для реализации проектов по замещению импортного природного газа отечественным углем.

Первый вице-премьер заверил собеседника в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере реализации крупных совместных проектов.

А во время встречи с руководством Промышленно-коммерческого банка КНР Сергей Арбузов высказал заинтересованность Украины как в привлечении китайских кредитных средств и подрядчиков для реализации проектов в Украине, так и в переходе к инвестиционному сотрудничеству с Китаем, а также – реализации проектов в «третьих странах».

«Мы заинтересованы в привлечении мощного инвестиционного и кредитного потенциала Китая для обеспечения модернизации украинской экономики и развития инфраструктуры, а также в обеспечении доступа украинских товаров, услуг и технологий на обширный китайский рынок», - отметил он.

Первый вице-премьер также добавил, что не в последнюю очередь Украина рассчитывает на сотрудничество с Банком в сфере реализации проектов в ипотечной сфере.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с Первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым в Китайскую Народную Республику.