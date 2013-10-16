Бразилия хочет узнать у Сноудена больше о правительственном шпионаже

Представитель управления разведки федеральной полиции Бразилии Жозе Альберту Фрейтас заявил во вторник, что его ведомство планирует пообщаться с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, чтобы получить детали о шпионаже за системами связи правительства страны, передает РИА Новости.

Ранее из материалов, обнародованных Сноуденом, стало известно, что США совместно с Канадой занимались шпионажем против бразильского министерства горнодобывающей промышленности и энергетики. В частности, канадское Агентство по безопасности коммуникаций (CSEC) интересовалось схемами связи министерства, в том числе телефонной связи, электронной почты и сети интернет. Также сотрудники ведомства вели перехват телефонных переговоров и электронной переписки чиновников с помощью специальной программы Olympia.

По теме: Бразилия разработает электронную почту с защитой от спецслужб США

По сообщениям СМИ, Фрейтас вместе с комиссией сената по расследованию фактов придает большое значение беседе с экс-сотрудником американских спецслужб. "Поговорить со Сноуденом - это приоритет нашего расследования, мы заложники этого общения со Сноуденом, потому что это единственный путь продвинуться (в разбирательстве), он мог бы технически способствовать нашей работе", - заявил Фрейтас.

Представитель сенатской комиссии Рикарду Феррако сообщил в свою очередь, что на четверг намечена встреча членов комиссии в посольстве России в Бразилиа, чтобы запросить о разрешении на проведение видео-конференции со Сноуденом, получившим временное убежище в РФ.

Несколько дней назад в связи с разгоревшимся шпионским скандалом президент Бразилии Дилма Руссефф объявила о создании специальной системы защиты от шпионажа для электронной почты, которую используют органы власти страны.