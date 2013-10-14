Бразилия разработает электронную почту с защитой от спецслужб США

Правительство Бразилии начало разработку безопасной электронной почты, которая позволит защитить официальную корреспонденцию от американских спецслужб. По данным Agence France-Presse, об этом заявила вечером 13 октября президент страны Дилма Руссеф, сообщает Лента.ру.

Соответствующее распоряжение Руссефф отдала Федеральной службе обработки данных, подконтрольной министерству финансов.

По словам президента, разработка безопасной почты станет первым шагом на пути к секретности и неприкосновенности официальной переписки.

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Власти Бразилии начали предпринимать меры, направленные на усиление электронной безопасности, после сообщения о слежке за электронной перепиской граждан Бразилии со стороны американского Агентства национальной безопасности. В частности, Руссефф призвала ООН разработать систему регулирования интернета, которая предоставляла бы возможность защищать права человека и в онлайн-среде. Кроме того, в Бразилии начали разрабатывать законопроект, предписывающий размещать персональные данные бразильских пользователей на серверах, расположенных внутри страны.

Информация о слежке за корреспонденцией граждан Бразилии, в том числе и самой Дилмы Руссефф, была предоставлена бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом и обнародована в начале сентября. Эти сведения привели к обострению отношений между Бразилией и США. В частности, Руссефф отказалась от визита в Вашингтон, запланированного на середину октября.