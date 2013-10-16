В Москве избили голландского дипломата

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

"В полицию обратился помощник посла Нидерландов, который заявил, что его избили неизвестные, оставившие после себя сердечко и надпись "ЛГБТ"", — сказал собеседник агентства.

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В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обращения иностранца в правоохранительные органы, не уточняя личность потерпевшего и обстоятельства происшествия.

"От иностранного гражданина принято заявление, по которому будут проведены все необходимые следственные действия", — сказали в пресс-службе.

Министерство иностранных дел России проинформировано о происшествии с дипломатом из Нидерландов в Москве, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Посол России в Нидерландах Роман Колодкин прибудет в среду в МИД Голландии для разъяснения ситуации по инциденту с голландским дипломатом в Москве, сообщили в голландском министерстве.

"Как нам стало известно, два человека проникли в дом сотрудника посольства и избили его. Он получил легкие травмы, сейчас чувствует себя хорошо", — сообщили в ведомстве.

"Завтра российский посол в Нидерландах прибудет в МИД Голландии, чтобы разъяснить ситуацию и рассказать, какие меры предпринимаются для охраны дипломатов в Москве", — добавил сотрудник министерства.