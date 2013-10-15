Церковь Швеции впервые возглавила женщина

Впервые в истории Шведской церкви ее главой избрана женщина — епископ города Лунд Антье Якелен, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Якелен заняла этот пост, получив почти 56% голосов на выборах, в которых приняли участие 324 члена Церковной коллегии.

Обращаясь к аудитории после подсчета голосов, новая глава церкви поблагодарила собравшихся за оказанное доверие. При этом она отметила, что не очень удивлена своим избранием, так как женщины служат священниками в Швеции уже более 50 лет.

Официальная резиденция и место работы Якелен расположены в городе Упсала. На переезд и подготовку к вступлению в должность ей отвели восемь месяцев, которые она пообещала «работать как прежде» в кафедральном соборе Лунда.

В Швеции Якелен известна как человек, не стесняющийся вступать в публичные дебаты по широкому спектру вопросов, включая и сугубо светские. Ее воспринимают как открытого и современного человека.

Глава Шведской церкви родилась в Германии в 1955 году. В возрасте 22 лет она переехала в Швецию, где начала изучать теологию. Ее рукоположили в священники в 1980 году. Антье Якелен замужем. У нее двое детей.