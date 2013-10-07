Крупнейший в мире бриллиант продали за рекордную сумму

Крупнейший в мире бриллиант, когда-либо выставлявшийся на торги - овальный бесцветный камень идеальной чистоты и весом 118,28 карата - продан сегодня на торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге за рекордные 30,6 млн долларов.

Первоначально стоимость бриллианта оценивалась в 35 млн долларов. Несмотря на то, что камень не смог преодолеть эту планку, он стал самым дорогим бесцветным бриллиантом, проданным на аукционе.

Камень был добыт в Южной Африке в 2011 году. Новому владельцу достанется честь придумать имя для бриллианта.

Ранее самым дорогим бесцветным драгоценным камнем считался бриллиант Winston Legasy весом 101,73 карата, который ушел с молотка в этом году в Женеве за 26,7 млн долларов.