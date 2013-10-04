Ирландцы решают, не ликвидировать ли Сенат
Страна сможет сэкономить до 20 млн евро ежегодно.
В Ирландии проходит референдум, результаты которого решат судьбу верхней палаты парламента страны – Сената.
Как передает "Радио Свобода", правительственная коалиция призывает к ликвидации Сената, аргументируя это тем, что его содержание ежегодно обходится налогоплательщикам в 20 млн евро.
Оппозиция выступает против упразднения верхней палаты парламента, заявляя, что это приведёт к росту полномочий правительства.
В голосовании участвуют около 3 млн граждан Ирландии.
В состав Верхней палаты парламента входят 60 сенаторов. 11 из них назначаются премьер-министром, шестерых избирают выпускники ведущих университетов страны. Оставшиеся 43 члена Верхней палаты избираются депутатами нижней палаты парламента, действующими сенаторами и членами местных советов.