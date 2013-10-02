В Мьянме буддисты устроили погром: убили мусульманку и сожгли 70 домов

В беспорядках приняли участие более 700 вооруженных бунтовщиков. Пожилая мусульманка скончалась от ножевого ранения в результате нападений, которые начались после поджогов, сообщает Газета.ру со ссылкой на The Telegraph.

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Насилие не прекратилось, несмотря на визит президента Тейн Сейн. В нескольких деревнях на окраине Тандве продолжает нарастать напряженность, поэтому количество инцидентов может возрасти.

Сектантские столкновения начались в Ракхайне в июне 2012 года и с тех пор превратились в анти-мусульманскую кампанию, которая распространилась в городах и деревнях по всей стране. В результате нападений за год убито более 240 человек, а 140 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.