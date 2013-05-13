Настоятель Шаолиня пригласил патриарха Кирилла посетить монастырь

"Надеюсь, что вы почаще будете приезжать к нам, посещать китайские монастыри, в том числе и монастырь Шаолинь", - сказал настоятель на встрече главы Русской православной церкви с религиозными лидерами Китая в Пекине. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ши Юн Синь добавил, что в конце августа - начале сентября планирует посетить Москву и надеется, что в ходе визита ему еще раз удастся встретиться с патриархом Кириллом.

"Мы знаем, что сегодня восстанавливается, и не только восстанавливается, но и развивается, и укрепляется Русская православная церковь. И в этом плане я считаю, что мы можем многому поучиться у вас", - добавил настоятель Шаолиня.

По данным МИД РФ, в КНР официально признаны пять религиозных конфессий: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. По официальной статистике, в Китае насчитывается свыше 100 миллионов верующих, в том числе 20 миллионов мусульман, 16 миллионов протестантов и 5 миллионов католиков. Но эксперты оценивают количество верующих в Китае до 300 миллионов, в том числе около 100 миллионов последователей буддизма, 40 миллионов протестантов, 13 миллионов католиков, 20 миллионов мусульман.