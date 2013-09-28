Армения перейдет на биометрические паспорта с 2014 года

Паспорта старого типа с 1 января 2014 года начнут заменять на биометрические паспорта по всей территории Армении, заявил в субботу начальник Паспортно-визового управления Полиции Армении Вардан Бичахчян, передает РИА Новости.

С 1 июня 2012 года возможность получить биометрические паспорта и идентификационные карты уже имеют жители Еревана, Гюмри и Ванадзора.

"Учитывая преимущества системы документов, содержащих электронные данные, полиция инициировала законопроект об изменениях в законах "О паспорте гражданина Армении"и "Об идентификационных картах", согласно которому с 1 января 2014 года старые паспорта начнут выводиться из оборота", - говорится в видео-заявлении Бичахчяна, размещенном на официальном сайте полиции. Он отметил, что старые паспорта останутся действительными до завершения своего срока действия, указанного в них.

Внедрение паспортов с биометрическими данными, предусмотренное в рамках программы Европейского соседства, поможет свободному передвижению граждан Армении за рубежом и облегчит процедуру получения въездных виз в европейские страны. Кроме того, внедрение системы позволит практически свести к нулю подделку документов и въезд и выезд нежелательных лиц через армянскую границу.

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Срок действия биометрического паспорта составит пять лет, а ID-карты - десять лет.

Идентификационные карты получат все граждане Армении с шестнадцатилетнего возраста, а паспорта граждане могут получать по желанию, для выезда за рубеж. В паспортах помимо анкетных данных и фотографии в чипе должны быть также отпечатки двух указательных пальцев. В ID-картах, кроме анкетных данных и фотографии, будет также электронная подпись гражданина.