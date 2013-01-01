С сегодняшнего дня украинцам начнут выдавать биометрические паспорта

Как сообщал УНИАН, подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем закон о биометрических паспортах вступил в силу с 6 декабря.

Паспорт будет содержать встроенный чип с биометрической информацией: фото человека, отпечатки пальцев и информацию о гражданине, содержащуюся в действующем паспорте. По желанию в биометрический паспорт может быть включена дополнительная информация. В тоже время информация биометрических паспортов вносится в Единый государственный демографический реестр - это электронная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для хранения, обработки, использования информации о гражданине государства. Также, согласно закону, такая информация является конфиденциальной, а ее неразглашение гарантируется государством.

Каждый гражданин Украины, независимо от возраста, обязан получить биометрический паспорт. Оформление биометрического паспорта для всех лиц, начиная с рождения (заменив тем самым свидетельство о рождении), обновляется каждые 10 лет.

Введение в Украине биометрических паспортов обусловлено Планом действий по введению безвизового режима с ЕС, одобренным в ноябре 2010 года.