Неизвестный с револьвером попытался ограбить кассу на вокзале

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

По словам кассира, когда она обслуживала пассажиров, к ней «через очередь протиснулся неизвестный мужчина и начал угрожать пистолетом», требуя деньги. Дежурная по вокзалу услышала крики налетчика и позвонила в милицию. Сообщение поступило в линейный отдел милиции, и на место происшествия был направлен наряд государственной службы охраны.

Прибывшие оперативно милиционеры задержали 36-летнего злоумышленника, и он не успел воспользоваться имеющимся револьвером.

Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли оружие, которое, как показала экспертиза, оказалось револьвером для проведения тренировочных стрельб.

Как сообщила пресс-офицер УМВД Украины на Донецкой железной дороге Елена Чемериская, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по статье 187 УК Украины (Разбой).