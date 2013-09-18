В Нью-Йорке началась сессия Генеральной Ассамблеи ООН

С 5-минутной задержкой председатель сессии ГА, дипломат из Антигуа и Барбуды Джон Уильям Эш под аплодисменты делегатов 193-х стран-членов ООН ударил молотком, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"68-я сессия Генеральной Ассамблеи объявляется открытой", - провозгласил он.

После этого состоялась "минута молчания, молитвы и размышлений".

На повестке 68-й сессии - свыше 170 тем, в том числе сирийский вопрос, вопрос поддержания мира и безопасности, предотвращения вооруженных конфликтов и реформирования Совета Безопасности ООН.

Как сообщил ранее на пресс-конференции генсекретарь ООН Пан Ги Мун, на следующей неделе в Нью-Йорк прибудут "по меньшей мере 131 глава государства или правительства".

"К ним присоединятся по меньшей мере 60 министров иностранных дел", - заявил он, отметив, что это "одна из самых больших явок в истории Объединенных Наций".

Генассамблея является главным совещательным органом ООН. В 1946 году, спустя год после образования Организации Объединенных Наций, в ее составе было 51 государство, сейчас - 193. Последней страной, вступившей в ООН, стал в 2011 году Южный Судан.

С расширением организации существенные изменения претерпела и повестка Ассамблеи: в конце 1940-х годов она была посвящена, главным образом, проблемам деколонизации.

Теперь круг обсуждаемых в ГА ООН вопросов включает проблемы социального и экономического развития, предотвращение конфликтов, послевоенное восстановление, борьбу с терроризмом, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и ВИЧ/СПИД, защиту женщин и детей, продвижение основных принципов демократии.