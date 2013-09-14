Детская смертность в мире сократилась вдвое - ООН

Доклад подготовлен экспертами Детского фонда ООН /ЮНИСЕФ/, Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка и отделением народонаселения всемирной организации. Они отмечают значительный прогресс по сравнению с 1990 годом, когда этот показатель составлял 12 млн, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, международное сообщество приблизилось к достижению Целей развития тысячелетия, поставленных на саммите в Нью-Йорке в 2000 году. Тогда страны-члены ООН, в частности, обязались к 2015 году сократить уровень детской смертность на две трети по сравнению с 1990 годом.

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"Это позитивная тенденция. Спасены миллионы жизней. Но мы можем сделать больше", - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк. По данным ООН, наиболее распространенными причинами детской смертности являются пневмония, диарея и малярия, а также недоношенность и асфиксия плода. Как подчеркивают эксперты всемирной организации, в большинстве этих случаев гибели ребенка можно избежать - нужен лишь нормальный уход и доступность медицинских препаратов, в частности, антибиотиков.

В Объединенных Нациях отмечают успехи России, которая находится в шаге от достижения своей цели - не более 9 смертей на каждую тысячу новорожденных к 2015 году. В минувшем году этот показатель составлял 10 смертей, в то время как в 1990 году - 26. Всего в 2012 году в РФ до пяти лет не дожили 17 тыс детей, в 1990 - это число было в 3,5 раза выше.

По данным экспертов ООН, более половины случаев детской смертности регистрируются в пяти странах - Китае, Демократической Республике Конго, Пакистане, Индии и Нигерии. Причем на долю последних двух приходится около 35 проц погибших в мире детей младше пяти лет.