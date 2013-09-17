Сирия обвинила Турцию в нагнетании напряженности в регионе

07:28, 17 сентября 2013
Мир
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Армия Сирии назвала действия ВВС Турции, сбивших в понедельник сирийский вертолет, поспешными.

вертоліт Мі8 / Фото з сайту aviamaster.com

Сирия обвинила турецкие власти в нагнетании напряженности на границе двух государств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Поспешный ответ турецкой стороны, особенно учитывая тот факт, что вертолет был на обратном пути и не выполнял каких-либо боевых заданий, доказывает, что реальным намерением правительства (премьера Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана в отношении Сирии является нагнетание напряженности на границе двух государств", - цитирует агентство заявление сирийской армии, распространенное местным агентством SANA.

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В понедельник турецкие СМИ сообщили о падении сирийского боевого вертолета в 400 метрах от турецкой границы. По данным СМИ, инцидент произошел в 14.00 (15.00 мск) на территории, подконтрольной сирийской оппозиции. Два пилота успели катапультироваться и благополучно приземлились. Однако они были убиты подоспевшими к месту крушения боевиками оппозиционной группировки "Свободная сирийская армия".

Позже вице-премьер Турции Бюлент Арынч на пресс-конференции заявил, что турецкие военные несколько раз предупреждали пилотов о необходимости покинуть воздушное пространство страны. Вертолет проник вглубь воздушного пространства Турции на два километра.

Турецкие военные, которые расследовали инцидент, еще не сделали заявлений относительно катапультировавшихся пилотов.

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