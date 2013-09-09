Пан Ги Мун выступает за скорейшее принятие мер по контролю за химоружием

"Я рассматриваю возможность призвать СБ ООН потребовать немедленную передачу запасов сирийского химоружия и химических веществ в такие места в Сирии, где они могли бы безопасно храниться и уничтожаться", - заявил Пан Ги Мун в понедельник на пресс-конференции в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

По теме: МИД просит украинцев немедленно покинуть Сирию

Генсек ООН также приветствовал призывы главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри относительно международного контроля над химоружием в Сирии.

Пан Ги Мун также повторил свой призыв к Сирии присоединиться к Организации о запрещении химического оружия.

Говоря о подготовке предложений к СБ ООН, он вместе с тем признал, что пока не получал доклада об итогах инспекции места предполагаемого применения отравляющего газа зарина под Дамаском 21 августа. Группа экспертов во главе со шведским профессором Оке Селстромом собрала там пробы и показания свидетелей, а также медиков, чтобы составить доклад, в котором предстоит подтвердить или опровергнуть факт применения химического оружия в Сирии.

Напомним, обострение ситуации в Сирии произошло после 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли эти обвинения. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек.