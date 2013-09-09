МИД просит украинцев немедленно покинуть Сирию

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Также в МИД подчеркнули, что в случае необходимости получения соответствующей помощи гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в САР по номерам телефонов: + 963 11 611 30 16 + 963 11 667 00 95 + 96311 612 14 88; или Посольство Украины в Ливане по номерам телефонов: + 961 592 19 75 + 961 592 19 72.

Также в МИД напомнили о функционировании в МИД круглосуточной „горячей линии” +38 044 238 16 57.

«Несоблюдение этих рекомендаций значительно осложнит, а в ряде случаев фактически сделает невозможным гарантирование надлежащей защиты украинских граждан в Сирии», - отметили в МИД и призвали граждан Украины предоставить в министерство (т/ф 044 253 11 24, эл. почта cons_vor@mfa.gov.ua) имеющиеся сведения о наших соотечественниках, которые находятся в Сирии, с указанием их учредительных данных, адресов и номеров контактных телефонов.

Как сообщал УНИАН, количество стран, которые подписали заявление в поддержку односторонних действий США против Сирии, увеличилось до 25.

Напомним, обострение ситуации в Сирии произошло после 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли эти обвинения. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек.