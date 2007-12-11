Польша создала телеканал для Белоруссии

23:19, 11 декабря 2007
Мир
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Belsat будет работаать несколько часов в сутки

Польша создала телевизионный канал для вещания в Белоруссии - Belsat. Он финансируется польским правительством и называет себя первым независимым телеканалом в белорусском государстве. Belsat считает основной своей целью распространение демократии в Белоруссии. "Если посмотреть на карту современной Европы, мы увидим, что "железный занавес" исчез, осталась лишь небольшая его часть на восточной границе Польши", - сказала глава телеканала Агнешка Ромашевска-Гужи. "Наш канал - это способ уничтожения этой последней части занавеса", - добавила она.

Belsat будет вещать на белорусском языке по три часа в сутки. К февралю 2008г. руководство канала надеется увеличить это время до 16 часов. По оценкам польского правительства, Belsat смогут смотреть около 700 тыс. жителей Белоруссии, передает Associated Press.

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