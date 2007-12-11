Путин против прямого вмешательства государства в экономику

Президент России Владимир Путин высказался против прямого вмешательства государства в экономику. Такое заявление он сделал на встрече с членами президиума правления Торгово-промышленной палаты (ТПП), передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал "Вести". По словам В.Путина, создание госкорпораций в России - не самоцель, они создаются лишь для того, чтобы "обозначить направление развития тех сфер, куда сам бизнес идет неохотно". Государство не собирается "вечно держать эти госкорпорации", заявил В.Путин, не будет создавать "государственный капитализм" и не позволит государственным корпорациям монополизировать все сферы экономики.

Он также добавил, что Россия намерена привлекать частный бизнес в госкорпорации. В некоторых из них, по словам президента, негосударственным инвесторам может быть отдан даже контрольный пакет акций. Это возможно после того, как госкорпорации окрепнут.

Президент также согласился с тем, что государство стало больше внимания уделять так называемому реальному сектору экономики. Но в то же время В.Путин добавил, что государство не будет вмешиваться напрямую. "Надо стремиться концентрировать усилия государства на развитии инфраструктуры", - отметил российский лидер.