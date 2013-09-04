В Афганистане полицейские случайно убили шестерых детей гранатометом

По версии следствия, полицейские отправились глушить рыбу с гранатометом. В какой-то момент один из выстрелов срикошетил от воды в направлении противоположного берега, где в это время купались дети. В результате взрыва шесть детей в возрасте от 10 до 14 лет погибли на месте, еще двое получили ранения.

По теме: В Грузии после гибели 6 солдат активисты требуют вывести войска из Афганистана (фото)

Об этом по информации Agence France-Presse сообщает Lenta.ru.

Следствие признает, что убийство было непреднамеренным, однако предполагаемых виновников задержали и уже передали в руки военной прокуратуры. Президент Афганистана Хамид Карзай позвонил родственникам погибших и передал им свои соболезнования, заверив что виновные будут наказаны.

Как отмечает агентство, афганцы нередко используют для рыбной ловли взрывчатку, ручные гранаты и электрогенераторы, что представляет серьезную опасность как для самих рыбаков, так и для окружающих.