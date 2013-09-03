Обнаруженные в Средиземноморье баллистические ракеты упали в море

Об этом сообщил по телефону из Дамаска информированный источник в одной из сирийских госструктур.

"Действительно, было два запуска, они (цели) упали в море", - сказал источник РИА Новости. Он не уточнил, насколько далеко от сирийского побережья упали цели.

Российская система предупреждения зафиксировала старт двух баллистических целей в 10.16 мск. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об обнаружении президенту России Владимиру Путину.

В последние дни вокруг Сирии обстановка обострилась из-за угроз нанесения удара по этой стране со стороны ряда западных государств во главе с США. Страны Запада подозревают Дамаск в применении химоружия, власти Сирии это категорически отвергают.