Обнаруженные в Средиземноморье баллистические ракеты упали в море
12:48, 03 сентября 2013Мир
3876
Баллистические ракеты, запуски которых Минобороны РФ зафиксировало в Средиземноморье во вторник, упали в море.
дежурный на российской станции предупреждения о ракетном нападении, фото telegrafist.org
Об этом сообщил по телефону из Дамаска информированный источник в одной из сирийских госструктур.
"Действительно, было два запуска, они (цели) упали в море", - сказал источник РИА Новости. Он не уточнил, насколько далеко от сирийского побережья упали цели.
Российская система предупреждения зафиксировала старт двух баллистических целей в 10.16 мск. Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об обнаружении президенту России Владимиру Путину.
В последние дни вокруг Сирии обстановка обострилась из-за угроз нанесения удара по этой стране со стороны ряда западных государств во главе с США. Страны Запада подозревают Дамаск в применении химоружия, власти Сирии это категорически отвергают.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter