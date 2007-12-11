Медведев предлагает Путина в премьеры РФ

Первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ попросил Президента России Владимира ПУТИНА стать премьером в случае его победы на президентских выборах в марте 2008 года.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Выражая готовность баллотироваться на должность Президента России, обращаюсь к нему (ПУТИНУ) с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового Президента нашей страны", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в прямом телеэфире.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент России В.ПУТИН поддержал кандидатуру первого вице-премьера РФ Д.МЕДВЕДЕВА в качестве единого кандидата в президенты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграрной партии и партии «Гражданская сила».