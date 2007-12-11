Медведев предлагает Путина в премьеры РФ
13:26, 11 декабря 2007Мир
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Первый вице-премьер обратился с предложением к президенту
|Путин, Медведев
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Выражая готовность баллотироваться на должность Президента России, обращаюсь к нему (ПУТИНУ) с просьбой дать принципиальное согласие возглавить правительство России после избрания нового Президента нашей страны", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ в прямом телеэфире.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря Президент России В.ПУТИН поддержал кандидатуру первого вице-премьера РФ Д.МЕДВЕДЕВА в качестве единого кандидата в президенты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграрной партии и партии «Гражданская сила».
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