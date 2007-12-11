Техногенное бедствие произошло к северу от Варшавы

Из подводного трубопровода, проложенного по дну реки Висла, вытекло несколько тонн дизельного топлива. Образовалось пятно шириной 300 метров и длиной несколько километров. Поледствия аварии устраняются.

Пожарные и спасатели пытаются перекрыть реку около города Торунь надувной плотиной, чтобы не допустить движения пятна по течению.

ICTV