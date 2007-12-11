Техногенное бедствие произошло к северу от Варшавы
08:59, 11 декабря 2007Мир
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В Вислу вытекло несколько тонн дизтоплива
Из подводного трубопровода, проложенного по дну реки Висла, вытекло несколько тонн дизельного топлива. Образовалось пятно шириной 300 метров и длиной несколько километров. Поледствия аварии устраняются.
Пожарные и спасатели пытаются перекрыть реку около города Торунь надувной плотиной, чтобы не допустить движения пятна по течению.
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