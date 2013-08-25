Почти полмиллиона человек пострадали от тайфуна "Трами" в Китае (видео)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Из-за непогоды, по данным полиции, погиб один человек, более двух тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий затоплены, около 150 домов в центральной провинции Хунань разрушены. Из соседних провинций также поступают данные о разрушениях зданий и инфраструктуры. Всего в провинции Хайнань от непогоды пострадали более 360 тысяч человек, в Гуанси-Чжуанском автономном регионе - более 125 тысяч человек.

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По предварительным данным, прямой экономический ущерб от "Трами"оценивается в 1 миллиард юаней ( 163 миллиона долларов).

"Трами"обрушился в ночь на четверг на побережье восточно-китайской провинции Фуцзянь. Тайфун принес сильные осадки: в 11 уездах провинции выпало к утру четверга более 100 миллиметров осадков, а в уезде Пинтань - 338,2 миллиметра. Затем циклон стал двигаться на запад и юг, повреждая сельскохозяйственные угодья и лишая людей крова.