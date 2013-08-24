Жерар Депардье стал почетным гражданином Бельгии

В конце 2012 года Депардье купил дом в местечке Нешен, расположенный во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи на юге-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

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«Мы рады, что Нешен стал вашим домом. Жерар, Эстемпюи вас любит», - сказал, обращаясь к актеру, представитель местных властей на специально устроенной в честь актера церемонии, после которой Депардье устраивает барбекю-вечеринку для 200 человек по случаю своего новоселья, отмечает РИА Новости.

Сам же актер сказал, что жить в Нешене прекрасно. «Я работал по всему миру, но решил обосноваться в Нешене», - сказал актер, отмечая, что он «гражданин мира».

В конце прошлого года Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить «налог для богатых» до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. В начале января актер получил российский паспорт, однако сохранил французское гражданство. Позже Депардье также получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске. Впоследствии стало известно о его намерении получить гражданство еще в ряде стран. По его словам, чем больше у него будет паспортов, тем больше стран он сможет посещать без виз.

В 1969 году фотография Депардье попала в каталог актеров для работы на телевидении. Режиссеров привлекла его характерная внешность. Многие из них называли его «новым Жаном Габеном». К середине 70-х начал складываться экранный образ Депардье - молодого, угловатого, обаятельного, но опасного хулигана.