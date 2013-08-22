В Конго, где служат украинские миротворцы, начались бои

"Мы не потерпим атак на гражданское население", - приводятся слова Коблера в заявлении пресс-службы миротворческой миссии.

В среду, по данным MONUSCO, при возобновлении боев правительственных войск и М23 "велся прицельный огонь и беспорядочная стрельба"по населенным районам и позициям ООН.

"Я отдал приказ силам MONUSCO отреагировать и принять необходимые действия для защиты гражданского населения и предотвращения наступления М23", - цитирует Коблера его пресс-служба.

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В конце марта Совет Безопасности ООН принял решение направить в ДРК воинский контингент быстрого реагирования для обезвреживания антиправительственных вооруженных группировок, передает РИА Новости. Мандат MONUSCO будет действовать до 31 марта 2014 года. В бригаде три пехотных батальона (около 3,5 тысяч человек), в основном из военнослужащих африканских стран, одна артиллерийская батарея и одна рота специального назначения и разведки со штаб-квартирой в Гоме.

Численность MONUSCO, согласно резолюции СБ ООН, предусмотрена в пределах 19 тісяч 815 человек. Сейчас в ДРК находятся около 18,5 тысяч военнослужащих и 500 военных наблюдателей MONUSCO, а также 1,5 тысячи полицейских.