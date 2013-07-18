ООН наградила украинских миротворцев в Конго

Украинским миротворцам в Демократической Республике Конго вручены медали ООН "За службу миру".

Об этом сообщается на Правительственном портале.

«18 июля в отдельном вертолетном отряде Вооруженных сил Украины, которые выполняют задание Миссии ООН в Демократической Республике Конго, состоялся «Парад медалей» для 157 миротворцев на трех точках базирования военного контингента», - говорится в сообщении.

В городе Гома, где расположен базовый лагерь украинских миротворцев, в торжествах приняли участие глава администрации Миссии ООН ДР Конго в провинции Северное Киву Рей Торрес, командир бригады Северное Киву бригадный генерал Поннаппа, командир бригады быстрого реагирования бригадный генерал Мвакиболва. Поздравить украинских миротворцев также прибыли командиры иностранных контингентов в ДР Конго и персонал Миссии ООН.

Мероприятие началось с построения украинского подразделения, выноса флага ООН и национального флага и исполнения гимна Организации Объединенных Наций и Государственного гимна Украины.

Командир отдельного вертолетного отряда полковник Владимир Пастухов поздравил подчиненных с праздником и поблагодарил их за добросовестное выполнение обязанностей. А командир бригады Северное Киву бригадный генерал Поннаппа поблагодарил наших соотечественников за весомый вклад в дело поддержания мира в этой центральноафриканской стране.

Завершилось мероприятие выступлением национального коллектива танца и пения этой африканской страны. В концертную программу вошли песни и танцы большинства этнических групп провинции Северное Киву.

В свою очередь, повара украинского миротворческого контингента угостили участников церемонии блюдами национальной украинской кухни, отмечается в сообщении.