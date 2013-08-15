Туристам в Хургаде рекомендуют не покидать отели: все экскурсии отменены

11:30, 15 августа 2013
Мир
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Туристическая полиция рекомендовала туристам, отдыхающим в Хургаде, не покидать территорию отелей.

Экскурсии отменены

В Хургаде отменены все экскурсии, причем речь идет не только о Луксоре и Каире, куда туристы давно не ездят, но и о ближайших экскурсиях, даже морских. 

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, вчера в Египте на месяц введен режим чрезвычайного положения. Это решение было принято после столкновений сторонников бывшего президента Мухаммеда Мурси с правоохранительными органами в Каире.

Минздрав страны говорит почти о 300 погибших в беспорядках. В Хургаде один человек погиб и 14 ранены. 

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