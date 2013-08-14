МИД просит украинцев не ехать в Египет

В связи с введением чрезвычайного положения в Египте Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от поездок в этой стране без насущной необходимости, а отдыхающим в курортных городах, проводить отдых на территории гостиничных комплексов и не выезжать за их пределы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

"В связи с очередным обострением ситуации безопасности в Египте, проведением акций протеста и беспорядков, а также введением чрезвычайного положения, МИД Украины предупреждает граждан Украины об опасности пребывания в Египте и предлагает воздержаться на данном этапе от поездок в этой стране без насущной необходимости", - говорится в сообщении.

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В частности, МИД рекомендует гражданам Украины, находящимся в Каире, избегать посещения Центральной площади Тахрир и прилегающего к ней района Гарден-сити; территории вокруг Президентского дворца (р-н Гелиополис); мечети Рабиа Эль-Адавия (район Наср-сити), район Гиза.

"Необходимо существенно ограничить передвижение по столице и другим населенным пунктам, а также пока воздерживаться от автомобильных путешествий", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Между тем, украинцам, которые в данное время отдыхают в курортных городах на побережье Красного моря (г. Хургада и г. Шарм Эль-Шейх), "с целью избежания угрозы безопасности рекомендуется проводить отдых на территории гостиничных комплексов и не выезжать за их пределы".

"Всем гражданам, находящимся на территории Египта, необходимо воздерживаться от посещения мест скопления людей, проведения несанкционированной фото- и видеосъемки, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других мероприятиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. Не рекомендуется вступать в споры с местным населением по вопросам, касающимся политической ситуации в Египте", - отмечают в МИД.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, гражданам Украины МИД рекомендует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Арабской Республике Египет по телефону (работает круглосуточно) +201000039648, или звонить по телефону на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины +380442381657.