Водолазы обследуют субмарину, которую хочет поднять со дна моря Янукович

Специалисты Черноморского флота России присоединятся к работе ВМС Украины по обследованию подводной лодки Щ-216, затонувшей в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ по итогам рабочей встречи начальника штаба ЧФ России контр-адмирала Александра Носатова с начальником штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмиралом Дмитрием Шакуро, посвященной совместной операции по обследованию и возможному последующему подъёму погибшей советской подводной лодки.

На встречу были приглашены представители управления поисковых и аварийно-спасательных работ ЧФ РФ, специалисты аварийно-спасательной службы ВМС Украины, а также сотрудники отдела Государственной службы охраны культурного наследия Украины.

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«В ходе встречи стороны обсудили сроки начала работ, график и состав сил, которые будут к ним привлекаться от ЧФ и ВМС Украины. Учитывая повреждения подводной лодки и наличие на ней боезапаса, что может затруднить подъём субмарины целиком или сделать его невозможным, принято решение о дообследовании лодки водолазами с целью подготовки объективного документа о состоянии подводного корабля. На основании акта водолазного обследования ПЛ конструкторские бюро разработают возможные варианты проекта судоподъёма», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову и главе Администрации Президента Сергею Лёвочкину проработать вопрос возможности подъема советской подводной лодки Щ-216 серии Х-бис, обнаруженной сотрудниками Крымского республиканского учреждения «Черноморский центр подводных исследований» вблизи мыса Тарханкут.

Правительство должно обеспечить транспортировку субмарины, ее исследование, захоронение экипажа подводной лодки и создание музея на ее базе. Кроме того, Президент поручил рассмотреть вопрос создания мемориала погибшим морякам.

Подводная лодка Щ-216 была обнаружена 4 июля на глубине 52 м в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут.

Согласно архивным данным, лодка исчезла в феврале-марте 1944 года во время выполнения боевого задания. Причиной гибели судна и 47 членов экипажа стало потопление глубинными бомбами.

Специалисты не исключают, что судно можно поднять со дна моря, в перспективе законсервировать и создать там уникальный музей военной истории.