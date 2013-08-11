Отец Сноудена получил российскую визу и ждет сына в США
Отец Эдварда Сноудена получил российскую визу. В ближайшее время он намерен встретиться с сыном, который получил в России временное убежище.
Во время своего выступления на канале ABC Лон Сноуден отметил, что его сыну, как он надеется, удастся наконец вернуться в США.
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Одновременно, по его мнению, Эдвард Сноуден не может рассчитывать в США на справедливый суд, сообщает Радио Свобода.
Ранее президент США Барак Обама отменил запланированную на сентябрь встреча с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге из-за решения Москвы предоставить убежище Сноуденом.
Соединенные Штаты добиваются экстрадиции Сноудена, заочно обвиняемого в похищении имущества государства, умышленном разглашении секретных данных и незаконной передачи оборонной информации.
Ранее бывший контрактник спецслужб США Эдвард Сноуден передал ряду изданий информацию о тайных американских программах слежения.