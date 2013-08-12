В США огромный поезд с едой сошел с рельсов (фото)
07:17, 12 августа 2013Мир
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Поезд с товарами повседневного пользования и продуктами питания сошел с рельсов в районе города Уэйнока (Waynoka) на северо-западе американского штата Оклахома.
В момент аварии скорость поезда была 90 километров в час / Фото : @nwoweather
По словам очевидцев, все 40 вагонов состава сошли с рельсов и завалились набок, а часть содержимого вывалилась из контейнеров.
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В результате аварии никто не пострадал, сообщает РИА Новости по информации местного телеканала News9.
Представители властей сообщили, что в момент аварии скорость поезда была 90 километров в час, а разрешенная на этом участке дороги составляет 100. Предварительных версий о причинах инцидента озвучено не было.
Ожидается, что на восстановление движения на данном маршруте потребуется около суток.
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