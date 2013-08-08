Компания, чей поезд в Канаде уничтожил центр города, объявила о банкротстве

Как заявили в компаниии, сумма выплат по искам и обязательства по возмещению вреда, причиненного железнодорожной катастрофой, превышает сумму всех ее активов - даже с учетом возможного получения страховых выплат.

Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на bfm.ru.

Напомним, поезд, состоявший из пяти локомотивов и 72 цистерн с нефтью, в ночь на 7 июля сошел с рельсов. Цистерны покатились вниз по склону.

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Из-за аварии произошло несколько мощных взрывов, которые уничтожили часть города Лак-Межантик. В результате этого инцидента -самой большой железнодорожной аварии в Канаде с 1910 года - погибли 47 человек, более двух тысяч были эвакуированы.