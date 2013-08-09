В России у бизнесмена больше шансов попасть в тюрьму, чем у преступника - NYT

Каждый владелец бизнеса в России рискует попасть в места лишения свободы, пишет The New York Times в статье, которую приводит Газета.ру.

На данный момент более 110 тысяч человек отбывают наказания за так называемые «экономические преступления», при том, что владельцами бизнеса в стране являются около 3 млн человек. Еще 2,5 тысячи ожидают суда по тем же статьям. Эти преступления включают в себя хищения, подделки документов и уклонения от налогов.

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Предложение президента РФ Владимира Путина досрочно освобождать заключенных, по мнению автора статьи, может положительно сказаться на российской экономике, которая нуждается в помощи. На экономическом форуме Путин заявил, что освобождение некоторых бизнесменов поможет возродить экономику «до уровня экономической свободы».

«Даже в условиях глобальной рецессии, это весьма необычный способ», — приводит The New York Times слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова.