К Земле приближается астероид диаметром 3 км

Между нашей планетой и небесным телом сейчас 6 млн км, это в 15 раз дальше Луны, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Ученые исключили возможность столкновения. Тем не менее, астероид преподнес сюрприз астрономам, он оказался двойным - у него есть спутник. По словам исследователей, убедиться в этом ночью смогут обладатели телескопов.