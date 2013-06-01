К Земле приближается астероид диаметром 3 км
09:42, 01 июня 2013Разное
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К Земле впервые за 200 лет приближается астероид диаметром 3 км.
Между нашей планетой и небесным телом сейчас 6 млн км, это в 15 раз дальше Луны, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
Ученые исключили возможность столкновения. Тем не менее, астероид преподнес сюрприз астрономам, он оказался двойным - у него есть спутник. По словам исследователей, убедиться в этом ночью смогут обладатели телескопов.
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