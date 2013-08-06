В США неизвестный открыл огонь по членам муниципального собрания
07:14, 06 августа 2013Мир
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Два человека погибли, еще трое получили ранения в американском штате Пенсильвания.
В США стреляют / Фото : zbroya.info
Неизвестный мужчина в понедельник вечером открыл огонь по членам муниципального собрания городка Росс-Тауншип, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.
Инцидент произошел в здании городского совета, где чиновники проводили совещание. Пострадавших доставили в больницу на вертолете, их состояние не уточняется.
По имеющимся данным, стрелок задержан на месте происшествия.
Это второй за понедельник инцидент со стрельбой в США - днем неизвестный открыл огонь рядом с мексиканским рестораном в Калифорнии. В результате погибли два человека, пятеро были ранены.
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