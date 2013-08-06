В США неизвестный открыл огонь по членам муниципального собрания

Неизвестный мужчина в понедельник вечером открыл огонь по членам муниципального собрания городка Росс-Тауншип, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Инцидент произошел в здании городского совета, где чиновники проводили совещание. Пострадавших доставили в больницу на вертолете, их состояние не уточняется.

По имеющимся данным, стрелок задержан на месте происшествия.

Это второй за понедельник инцидент со стрельбой в США - днем неизвестный открыл огонь рядом с мексиканским рестораном в Калифорнии. В результате погибли два человека, пятеро были ранены.