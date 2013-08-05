Трагедия в колонии: старший сержант из автомата застрелил коллегу

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Ривненской области Людмила Суржук, прокуратурой Ривненского района проводится расследование по факту применения оружия в данной исправительной колонии.

В настоящее время установлено, что ночью 3 августа старший сержант на территории колонии стрелял из автомата в своего коллегу – старшего прапорщика, и попал ему в живот. Жизнь потерпевшему врачам спасти не удалось – от полученных травм человек умер.

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Подозреваемый задержан.