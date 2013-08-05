Трагедия в колонии: старший сержант из автомата застрелил коллегу
10:51, 05 августа 2013Общество
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В Ривненской области один из сотрудников Городищенской исправительной колонии, расположенной в селе Городище Ривненского района, застрелил своего коллегу.
Старший сержант застрелил старшего прапорщика/ Фото : РИА Новости
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Ривненской области Людмила Суржук, прокуратурой Ривненского района проводится расследование по факту применения оружия в данной исправительной колонии.
В настоящее время установлено, что ночью 3 августа старший сержант на территории колонии стрелял из автомата в своего коллегу – старшего прапорщика, и попал ему в живот. Жизнь потерпевшему врачам спасти не удалось – от полученных травм человек умер.
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Подозреваемый задержан.
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