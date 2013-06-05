Кабмин утвердил план подготовки к 70-летию освобождения от фашистов

Текст соответствующего распоряжения от 22 мая № 360-р обнародован на Правительственном портале.

Согласно документу, министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям поручено ежегодно до 10 июля подавать Государственной службе по вопросам инвалидов и ветеранов информацию о состоянии выполнения плана мероприятий для ее обобщения, а ведомство будет подавать эту информацию Кабинету министров до 25 июля.

Кроме того, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской горгосадминистрациям поручено образовать организационные комитеты по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; разработать и утвердить региональные планы мероприятий.

Госслужбе по вопросам инвалидов и ветеранов необходимо обеспечить координацию осуществления центральными и местными органами исполнительной власти мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, планом предусмотрено изготовление юбилейной медали “70 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков”, удостоверений и футляров к ней; юбилейной медали и почетного ордена “70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, удостоверений и футляров к ним.

Также предусматривается изготовление и введение в обращение в установленном порядке памятной монеты в ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; введение в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и осуществление спецпогашения почтовой марки; издание научных трудов о событиях войны 1941-1945 годов, тематической серии документальных изданий, воспоминаний участников освобождения Украины, Киева, Крыма, областей, городов и других населенных пунктов от фашистских захватчиков.