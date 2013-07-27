Во Львове суд запретил мероприятия к 69-й годовщине освобождения города от фашистов

Львовский окружной административный суд запретил проводить 27 июля массовые мероприятия на Холме славы во Львове.

Об этом сообщили УНИАН в юридическом управлении Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, 26 июля состоялось судебное заседание по иску исполнительного комитета Львовского городского совета относительно запрещения проведения массовых мероприятий во Львове 27 июля на Холме славы. Окружной административный суд удовлетворил иск.

«В городской совет были поданы заявки о проведении массовых мероприятий в субботу, 27 июля, в одном месте – на Холме славы. Мероприятия также должны были бы состояться в одно и то же время. Поэтому мы обратились в суд, чтобы запретить в этот день проведение массовых мероприятий. Также городское управление милиции обратилось в городской совет с письмом-рекомендацией ходатайствовать в суде о запрещении массовых мероприятий», - сообщили в юридическом управлении Львовского городского совета.

Заявки о проведении массовых мероприятий 27 июля во Львове подали представители Антифашистского комитета и организации «Сокол».

В комментарии УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк отметил, что коммунисты, антифашисты и ветераны намеревались сегодня во Львове с 11.00 до 12.00, на площади возле Вечного огня Холма славы, провести торжественный митинг, посвященный 69-й годовщины освобождения города Львова от немецко-фашистских захватчиков.

«Однако, представители общественной организации «Сокол», которые есть, фактически, молодежным крылом партии «Свобода», чтобы не допустить проведения наших мероприятий - подали заявки на проведение каких-то своих мероприятий. Нам, прогнозируемо, запретили проводить митинг и, фактически, лишили права ветеранов празднования освобождения родного города», - отметил Калинюк.