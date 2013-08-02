Россия профинансирует перевооружение таджикской армии

Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил по итогам переговоров между президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном.

"В целом программа готова: там часть имущества, часть техники передается и уже передана на безвозмездной основе, а часть будет сейчас финансироваться", - сказал он журналистам.

С.Шойгу также сообщил, что в тот же день Минобороны получило дополнительное поручение оценить финансирование с учетом новых рисков (вывод коалиционных сил из Афганистана в 2014 году).

Глава военного ведомства выразил надежду, что вывод войск коалиции из Афганистана не отразится на задачах российской военной базы в Таджикистане: "Надеемся, что нет. Но в любом случае мы должны учитывать все риски, которые могут возникнуть, тем более что у Советского Союза, у России есть богатый опыт выхода и что за этим следовало", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.