Отец Сноудена считает, что его сын может навсегда остаться в России

Как сообщает РИА Новости, Сноуден-старший заявил об этом в среду в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"Я без стыда говорю, я сердечно говорю, что Россия - это самое безопасное место для моего сына. Если он захочет прожить остаток своей жизни в России, я согласен, он может это сделать, я не против этого", - сказал Лон Сноуден.

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"Если он будет счастлив в России, я буду счастлив вместе с ним. Многие люди тоже мне сказали, что на его месте они бы тоже остались в России. Я здесь не один. Эта история скоро не закончится, и эта история не только об Эдварде Сноудене, нужно сфокусироваться на проблеме того, что руководители национального агентства безопасности решили следить за нами, сейчас все уже не зависит от Эдварда Сноудена", - сказал его отец.

Он назвал сына "человеком мира", напомнив, что тот жил в разных странах, в том числе в Японии, Индии, Гонконге, и чувствовал себя в разных культурах комфортно.