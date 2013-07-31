Отец Сноудена поблагодарил Путина

В прямом эфире телеканала "Россия-24" Лонни Сноуден обратился к своему сыну, сообщает РИА Новости.

"Эд, у нас все хорошо. Мы тебя любим. Я надеюсь, что мы скоро встретимся, но, в первую очередь, я хочу, чтобы ты был в безопасности.... Я хочу, чтобы ты нашел безопасную страну", - сказал отец экс-сотрудника спецслужб.

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Он заявил, что его не волнует то, что кто-то не одобряет деятельность сына. "Эд, не волнуйся, фокусируйся на своей жизни и подумай о себе", - сказал Лонни Сноуден.