Отец Сноудена поблагодарил Путина
07:23, 31 июля 2013Мир
2143 0
Отец беглого экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена поблагодарил Россию, президента РФ Владимира Путина и правительство за то, что они оказывают помощь его сыну.
Отец Сноудена надеется на скорую встречу
В прямом эфире телеканала "Россия-24" Лонни Сноуден обратился к своему сыну, сообщает РИА Новости.
"Эд, у нас все хорошо. Мы тебя любим. Я надеюсь, что мы скоро встретимся, но, в первую очередь, я хочу, чтобы ты был в безопасности.... Я хочу, чтобы ты нашел безопасную страну", - сказал отец экс-сотрудника спецслужб.
По теме: США заверили Россию, что пытки и казнь при возвращении Сноудену не грозят
Он заявил, что его не волнует то, что кто-то не одобряет деятельность сына. "Эд, не волнуйся, фокусируйся на своей жизни и подумай о себе", - сказал Лонни Сноуден.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter