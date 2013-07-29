В Мексике за исполнение "блатных" песен штрафуют на тысячи долларов

Отныне штраф за публичное выступление с таким репертуаром составит 100 тысяч песо (8 тысяч долларов) вместо примерно 25 тысяч песо, взимаемых сейчас. Кроме того, власти намерены цензурировать репертуар музыкальных групп, которые известны своей склонностью к тематике наркомафии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Представители властей требуют класть на государственный депозит перед концертом всю сумму заранее, причем возвращается она музыкантам только в том случае, если они четко придерживались заранее согласованного репертуара. В случае отклонения от заверенных списков песен депозит не возвращается.

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Эти меры объясняются постоянными нарушениями запрета на исполнение песен в честь наркоторговцев, введенного ранее. Только за последний месяц четыре музыкальных коллектива во время своих выступлений исполняли песни из запрещенного репертуара.

При этом даже штраф в 100 тысяч песо не сильно пугает музыкантов, так как заказ одного столика в VIP-ложе на их концертах стоит 10 тысяч песо, а традиция исполнения так называемых "наркокорридос"в этой части Мексики очень популярна.

Запрет на исполнение песен, прославляющих наркодельцов в ресторанах и кафе, также введен в северо-западном штате Синалоа. Власти считают, что это поможет бороться с популярностью оргпреступности и наркомафии среди молодежи.