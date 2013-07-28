Берлускони заявил, что готов пойти в тюрьму

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

"Несмотря ни на что, я убежден, что Кассационный суд во вторник меня оправдает. Но если этого не произойдет, я не буду изгнанником как Кракси", - сказал Берлускони в интервью газете Libero Quotidiano, опубликованном в воскресенье. Беттино Кракси (премьер Италии в 1983-1987 годах) в 1994 году, стремясь избежать ареста по обвинению в коррупции, бежал в Тунис, где и скончался в январе 2000 года.

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"Я не соглашусь на исправительные работы как какой-то преступник, который должен быть перевоспитан. Мне почти 78 лет, и я имею право на домашний арест, но если меня осудят - если они возьмут на себя эту ответственность - то я пойду в тюрьму", - сказал политик.

Дело Mediaset - один из наиболее громких судебных процессов, связанных с предпринимательской деятельностью Берлускони. В октябре 2012 года суд Милана приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы. При этом тюремный срок экс-премьера был автоматически сокращен до года в связи с законом о помиловании от 2006 года. В мае апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции и постановил, что сенатор Берлускони не может в течение пяти лет занимать госдолжности.

Кассационный суд Италии 30 июля примет окончательное решение по этому делу. Если он подтвердит приговор, специальный орган сената должен будет рассмотреть вопрос о лишении Берлускони парламентской неприкосновенности.