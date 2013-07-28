Жертвами уличных боев в Египте стали 80 человек

10:28, 28 июля 2013
Мир
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В Египте в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли 80 человек, пострадали сотни.

Беспорядки в Египте

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Беспорядки в столице и различных провинциях страны происходили в ночь с пятницы на субботу и утром субботы.

Как сообщил главврач службы скорой помощи Египту Халед аль-Хатиб, в районе Рабиа аль-Адавия в Каире погибшими считаются на данный момент 72 человека, 292 пострадали.

Еще восемь человек погибли в результате беспорядков в Александрии, там ранены около 194 человек. На данный момент, по словам аль-Хатиб, из больниц выписаны около 350 человек.

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Аль-Хатиб также пояснил, что число погибших и пострадавших в ночных событиях в течение дня увеличивалась, поскольку Минздрав постоянно получало новую информацию из разных больниц, куда доставляли жертв беспорядков.

МВД Египта возложило всю ответственность за гибель людей во время беспорядков, которые произошли в ночь на субботу после массовых акций протеста, на исламские движения. При этом в министерстве утверждают, что сотрудники полиции не применяли огнестрельного оружия - только слезоточивый газ. Оружие, по информации полиции, использовали гражданские.

Генпрокурор поручил расследовать события в прошлую пятницу. В рамках расследования задержаны несколько десятков человек.

Как сообщал УНИАН, 26 и 27 июля в разных городах Египта происходили массовые акции как сторонников армии, так и сочувствующих исламистам во главе с движением "Братьев-мусульман". На улице по всей стране, по данным военных, вышли около 35 миллионов человек. Столкновения и заворшення начались поздно вечером и продолжались всю ночь. Наиболее ожесточенные уличные бои сторонников исламистов с полицией произошли в Каире и Александрии.

Армия Египта 3 июля устранила исламиста Мухаммеда Мурси от власти, приостановила действие конституции и поручил председателю Конституционного суда на переходный период исполнять обязанности главы государства.

По данным СМИ, сейчас Мурси удерживается на одном из объектов египетских вооруженных сил.

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