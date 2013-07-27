В Египте всю ночь продолжались уличные бои: около 120 человек погибли

Примерно 120 человек стали жертвами столкновений демонстрантов с силами МВД в районе площади Рабиа аль-Адавия в столице Египта в ночь на субботу, 27 июля, сообщил интернет-сайт движения "Братья-мусульмане"со ссылкой на главврача расположенного на площади полевого госпиталя.

Как передает РИА «Новости», пострадали, по этим данным, около 4,5 тысяч человек.

Движение назвало произошедшее на Рабиа аль-Адавия "массовым уничтожением людей". По информации очевидцев, во время столкновений в прилегающих к площади районах была отключена телефонная связь, не работал Интернет, люди не могли дозвониться в скорую и сообщить о происходящем.

По теме: В Египте продолжаются массовые демонстрации и столкновения, есть погибшие (фото)

26 июля в разных городах Египта проходили массовые акции как сторонников армии, так и сочувствующих исламистам во главе с движением "Братьев-мусульман". На улицы по всей стране, по данным военных, вышли около 35 миллионов человек. Столкновения и беспорядки начались поздно вечером и проходили всю ночь. Наиболее ожесточенные уличные бои сторонников исламистов с полицией произошли в Каире и Александрии. В МВД заявили, что полиция применяла только слезоточивый газ, а огнестрельное оружие использовали гражданские лица.