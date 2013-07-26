Лукашенко: настало время реформировать Православную церковь

Об этом сообщают РИА Новости.

"Я - сторонник, чтобы нашу Церковь постепенно реформировали, начиная от языка (старославянского), потом очень длительные молебны, проповеди, а ведь много старушек, и они просто не выдерживают", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске журналистам.

Он считает, что "надо быть более краткими, компактными, более современными". По его словам, он противник того, чтобы люди, приходя в церковь, стояли два - три часа, слушая проповеди, не имея возможности присесть.

Президент также выступил против того, чтобы Церковь строила громадные храмы. "Они должны быть уютными - для души", - отметил Лукашенко. "Может быть я не прав, но не надо довлеть над человеком", - добавил он.

Белорусский лидер считает, что церковь любой конфессии должна идти рядом с обществом, не потакая недостаткам общества, она должна бороться против них, не отставая от общественного развития.

По мнению Лукашенко, настало время потихоньку реформировать Православную церковь. "Весь мир меняется не в ту сторону, в которую хотели бы мы и Православная церковь. Меняется мир, система, структура. Коль меняется мир, то и Церковь должна меняться. Мне кажется, мы накануне некой постепенной реформы Православной церкви", - сказал президент Белоруссии.

Православия традиционно придерживается большая часть белорусского, русского и украинского населения республики. По данным на июль 2010 года, общее число православных в Белоруссии составляет около 4,5 миллиона человек (примерно половина населения). Доля католиков составляет порядка 12 - 15% населения (этнические поляки и часть белорусов - главным образом, на западе страны).