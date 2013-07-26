Кливлендского маньяка обвиняют в 446 изнасилованиях

Если сделка будет принята, Кастро появится в суде уже в пятницу, чтобы сделать официальное заявление.

Местный телеканал сообщает, что соглашение между подсудимым и обвинением позволит избавить от появления в суде трех женщин, в похищении которых обвиняется Кастро.

Его также обвиняют в том, что на протяжении примерно десяти лет он удерживал трех девушек, похищенных в 2002-2004 годах, и издевался над ними. Женщины - Мишель Найт, Аманда Берри и Джине Дехесус - были освобождены вместе с рожденной в неволе 6-летней дочерью Берри в мае.

Кастро обвиняется по 512 эпизодам незаконного лишения свободы и 446 эпизодам изнасилования. Также его обвиняют в семи случаях сексуального насилия, шести случаях применения насилия, трех эпизодах оставления ребенка в опасности и во владении орудиями преступления, передает РИА Новости.