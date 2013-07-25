Катастрофа поезда в Испании

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей властей Галисии, на территории которой произошла железнодорожная катастрофа.

Информация о погибших, добавили они, не является окончательной, жертв может оказаться значительно больше.

Пассажирский поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль, вечером в среду, 24 июля, сошел с рельсов около города Сантьяго-де-Компостелла. Несколько вагонов поезда перевернулись.

Руководство железнодорожной компании, которой принадлежит сошедший с рельсов поезд, пока отказалось назвать даже предварительные версии крушения, передает Лента.ру.