Катастрофа поезда в Испании
00:38, 25 июля 2013Мир
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По уточненным данным, в результате схода с рельсов поезда на севере Испании погибли не менее 35 человек, около 200 получили ранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей властей Галисии, на территории которой произошла железнодорожная катастрофа.
Информация о погибших, добавили они, не является окончательной, жертв может оказаться значительно больше.
Пассажирский поезд, следовавший из Мадрида в Ферроль, вечером в среду, 24 июля, сошел с рельсов около города Сантьяго-де-Компостелла. Несколько вагонов поезда перевернулись.
Руководство железнодорожной компании, которой принадлежит сошедший с рельсов поезд, пока отказалось назвать даже предварительные версии крушения, передает Лента.ру.
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