МИД РФ считает некорректными заявления Президента Румынии

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России М.В.Захаровой, размещенном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В Москве с удивлением ознакомились с некоторыми тезисами из интервью Президента Румынии Бэсеску румынским СМИ 16 июля, касающимися приднестровского урегулирования и отношений России с Молдавией. Бэсеску, в частности, поставил под вопрос искренность официальных российских представителей, выступающих за прочное и жизнеспособное урегулирование приднестровской проблемы», - говорится в комментарии.

«Такие выпады считаем некорректными и безосновательными, - отмечает Захарова. - Позиция России последовательна и хорошо известна. Мы продолжаем добросовестно, беспристрастно и транспарентно выполнять миссию посредника в переговорном процессе Кишинева и Тирасполя и гаранта будущих договоренностей в решении конфликта, на которые сторонам предстоит выйти. Россия выступает за выработку особого, надежно гарантированного статуса Приднестровья в составе Республики Молдова при уважении ее территориальной целостности и государственного суверенитета».

Принцип невмешательства во внутренние дела остается краеугольным в наших отношениях с Республикой Молдова, отмечает представитель МИД России. В Москве твердо рассчитывают на дальнейшее эволюционное развитие политических процессов в Молдове без давления извне на основе демократических принципов, межэтнического согласия и сбалансированной внешней политики, говорится в комментарии.